Panchina Cagliari, comunicato l’esonero a Maran: le ultime sul sostituto

PANCHINA CAGLIARI – Può essere considerata finita l’avventura di Rolando Maran al Cagliari. Un esonero che può essere considerando anche un pò a sorpresa nonostante il periodo di crisi e la vittoria che ormai mancava da tantissimo tempo. La prima parte di stagione era stata entusiasmante, con il club sardo in lotta addirittura per l’Europa League. Poi la squadra ha perso fiducia e sono arrivate una serie di sconfitte consecutive, il ko contro la Roma è stato l’epilogo per l’allenatore. La dirigenza ha già comunicato il ribaltone al tecnico, Maran lascia comunque a testa alta ed il rapporto continua ad essere buono. Per il sostituto sale il nome del mister della Primavera Max Canzi, poi Stramaccioni e Guidolin.