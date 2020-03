Panchina Cagliari, una coppia per sostituire Maran: colpo di scena del club sardo

PANCHINA CAGLIARI – Sono ore calde in casa Cagliari, la sconfitta contro la Roma ha spinto il club sardo al cambio di allenatore. Dopo un inizio di stagione veramente fantastico, la squadra è crollata in classifica ed adesso anche la permanenza in massima categoria è a serio rischio. La decisione della dirigenza è stata veramente drastica, ovvero l’esonero di Rolando Maran. Il rapporto tra le parti continua ad essere buono, ma si è deciso di cambiare per il bene della squadra. Sono circolati diversi nomi per il sostituto, la scelta finale è stata veramente a sorpresa. Il Cagliari ha deciso di affidare la panchina alla coppia Walter Zenga e Max Canzi. L’Uomo Ragno si prepara per questa nuova avventura che non può veramente fallire, e sarà affiancato dall’allenatore della Primavera.