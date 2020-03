Panchina Milan, Rangnick più lontano: il nome in pole in caso di addio con Pioli

Al momento le certezze sono poche. O forse l’unica è che la stagione del Milan è stata al di sotto delle aspettative. Diverse le motivazioni, dalle scelte sbagliate sul fronte calciomercato ma, anche quella di essersi affidato a Giampaolo. L’ex Sampdoria è un buon allenatore, ma il campo ha confermato qualche lacuna. Con l’arrivo di Stefano Pioli la situazione è leggermente migliorata, ma niente di entusiasmante. Ecco perchè la conferma nella prossima stagione dell’ex Fiorentina sembra da escludere. Ma la novità che più sorprende riguarda l’eventuale sostituto.

Il nome più caldo del momento era certamente Rangnick, attuale responsabile del settore Red Bull. Ma le parti si sono allontanate, forse in maniera decisiva. Ecco perché nei prossimi mesi dovrebbe partire l’assalto a Luciano Spalletti, l’ex Inter è balzato in pole alle preferenze per provare a riportare in alto i rossoneri.