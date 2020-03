Panchina Torino, la decisione di Cairo per la prossima stagione

PANCHINA TORINO – La sospensione del campionato di Serie A ha fermato uno dei momenti più neri degli ultimi anni dal punto di vista sportivo in casa Torino. Dopo l’esonero dell’allenatore Walter Mazzarri, la squadra è crollata in classifica ed anche la permanenza nel massimo campionato è a rischio. Ma c’è incertezza sulla ripresa del torneo, e fare previsioni al momento non è possibile. TuttoSport ipotizza, invece, una situazione per il futuro: il rinnovo del contratto del tecnico Longo. Una decisione molto strana considerando che l’impatto dell’ex Frosinone è stato quasi disastroso.

Ma, secondo il quotidiano, il presidente Cairo ha intenzione di permettere al tecnico di continuare il lavoro senza l’assillo della scadenza di giugno. “Il giovane tecnico – si legge – nonostante non sia ancora riuscito a conquistare la prima vittoria, sta convincendo il presidente granata. Per prima cosa ha riportato serenità, ha tranquillizzato i tifosi e caricato i calciatori. Longo ed il suo staff sta lavorando con determinazione, anche da casa, e i giocatori stanno rispondendo alle sollecitazioni che arrivano”.