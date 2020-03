“Io non parlo coi medici delle squadre”, “Ah, ora sei diventato pure virologo”: nuovo botta e risposta Lotito-Agnelli

“Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…“. “Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo“. Nuovo botta e risposta tra Claudio Lotito e Andrea Agnelli nell’assemblea (virtuale) di ieri della Lega di Serie A. Questo lo scambio di battute riportato da TuttoSport. Come riferisce lo stesso quotidiano, sembra ormai “diventata una sit come in piena regola. Senza, peraltro, mai indulgere nei toni grevi e nemmeno provare a forzare la mano su qualche data per la ripresa degli allenamenti: i presidenti sono ormai rassegnati a dipendere dalla virulenza dell’epidemia e, di conseguenza, dalle decisioni del Governo”.