La partita finisce in rissa: 8 espulsi e tante botte! [VIDEO]

L’emergenza Coronavirus non ha fermato completamente il mondo del calcio, si è giocata infatti la Copa Libertadores. Incredibile episodio che si è verificato nel match tra Gremio e Internacional, per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. Ma si è registrata grande tensione nei minuti finali del match, dopo un contrasto di Moises su Pepê. Nel giro di poco la situazione è degenerata: l’arbitro ha espulso 8 giocatori. Tante botte e duri provvedimenti in arrivo. In basso ecco il video.