Paura nel calcio, rapiti due calciatori: tornavano a casa dopo il blocco del campionato [NOME e DETTAGLI]

Paura nel mondo del calcio. Due calciatori sono stati rapiti mentre guidavano sulla superstrada Benin-Owo in Nigeria: si tratta dell’attaccante Dayo Ojo e il compagno di squadra Benjamin Iluyomade. Secondo quanto ricostruito, i giocatori stavano tornando a casa dopo la sospensione del campionato insieme ad un altro compagno, Emmanuel James. Quest’ultimo però è riuscito, fortunatamente, a scappare. L’Enyimba FC, squadra proprietaria del cartellino dei due calciatori, ha pubblicato un comunicato: “Dal momento del rapimento siamo in stretto contatto con la famiglia di Ojo poiché sono già in atto sforzi per garantire il rilascio dei giocatori da parte dei rapitori. In questo momento, chiediamo che i media non speculino su questo episodio per non mettere a repentaglio la vita dei giocatori”.