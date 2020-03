Paura Coronavirus: “ho sentito Sarri, la situazione in casa Juve è complicata”

C’è paura in Italia per l’emergenza Coronavirus. Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata, si registrano nuovi casi in Serie A (Rugani della Juventus e Gabbiadini della Sampdoria). La situazione è delicata proprio in casa bianconera, per fortuna è stata smentita la positività di Dybala. Ma è ancora tutto in fase di evoluzione, come dichiara Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli che ha parlato a Radio Kiss Kiss.

“Non c’è certezza su quando si potrà risolvere questa emergenza. Credo sia impossibile si giochi il 4-5 aprile visto quello che sta accadendo. Non penso che in tre settimane si possa uscire da questo stato di difficoltà. Qualcuno vorrebbe cristallizzare le classifiche, per me vanno giocate tutte le gare fino alla fine del campionato fino ad agosto. Ho sentito Sarri e Martusciello, la situazione contagi alla Juve è complicata perché ci sono 120-130 in isolamento”.