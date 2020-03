Paura per Cristiano Ronaldo, terremoto a Madeira: la situazione

Momenti di paura per Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus è in Portogallo per l’emergenza Coronavirus, il bianconero si trova a Madeira per assistere la mamma, colpita da un malore nei giorni scorsi. Poche ore fa si è registrata una scossa di terremoto: magnitudo 3.5 avvertita intorno alle 10 di mattina (ora locale): epicentro a 49 km da Funchal. Per fortuna non si registrano danni, ma solo tanta paura. Cr7 si trova al fianco di Dolores dopo l’ictus che l’ha colpita lo scorso 3 marzo. Le condizioni della signora sarebbero migliorate e come riportano i media lusitani sarà presto dimessa.