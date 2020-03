Pistocchi contro la Juve: “il Milan si vergogna della Serie B, altri se ne vantano” [FOTO]

Maurizio Pistocchi continua ad andare contro la Juventus. L’antipatia del giornalista contro il club bianconero non è certo una novità, come al solito sui social non mancano i momenti di discussione. Si torna a parlare di Calciopoli e su Twitter va in scena un botta e risposta, in relazione anche alla retrocessione in Serie B del Milan. “Infatti: i tifosi del Milan se ne vergognano, mentre altri se ne vantano”, scrive Pistocchi. “Io sono juventino e non mi vanto della retrocessione…sarò una mosca bianca”. risponde il tifoso, infine il giornalista: “Lei è una mosca bianca. Affermativo”.