Polveriera Milan, Pioli può dimettersi: in casa rossonera è sempre più caos

Situazione delicatissima in casa Milan. La stagione del club rossonero non è stata di certo entusiasmante, l’arrivo dell’allenatore Stefano Pioli ha comunque limitato i danni ma il risultato raggiunto sarà comunque deludente. In tanti sono finiti sul banco degli imputati, sono pronte a saltare le prime tre teste: si tratta di Boban prima di tutto ed a ruota Maldini e Massara. Ma la notizia ancora più clamorosa arriva sul fronte panchina. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ l’attuale tecnico rossonero potrebbe pensare di dimettersi e non concludere la stagione. Al suo posto pronto Rangnick. La dirigenza per il momento non ha fatto pressione a Pioli e la scelta dovrà essere presa direttamente dall’ex Fiorentina. La decisione definitiva è prevista dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus e non è da escludere un passo indietro.