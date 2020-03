“Quando morirà una persona di 20 anni, inizierò a preoccuparmi”, la frase shock sul Coronavirus

“A me non frega niente, io continuo a uscire e a divertirmi. Quando morirà una persona tra i 20 e i 40 anni, in buona salute, o si ammalerà gravemente a causa di questo virus, allora mi preoccuperò”. Sono le frasi shock dell’influencer Victoria Tei, davvero fuori luogo in un momento così drammatico per il nostro Paese e che ovviamente hanno scatenato l’indignazione collettiva. Poi sono arrivate le scuse: “vi chiedo umilmente scusa per le parole che ho detto, non avrei dovuto parlare. Ho sbagliato al 100%, Vi prego però di essere clementi, non merito le minacce di morte. Non ho collegato il cervello. Capita di sbagliare, ma bisogna imparare da ciò. Chiedo scusa con tutto il mio cuore, mi dispiace da morire”. In basso ecco il video che ha scatenato il caos.