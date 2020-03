“Quando segnai io ma lo speaker annunciò Ronaldo”, il simpatico aneddoto dell’ex Inter Georgatos

In esclusiva per Passioneinter.com ha parlato l’ex calciatore dell’Inter Grigoris Georgatos, difensore greco arrivato dall’Olympiacos nel 1999. Tanti gli argomenti del passato affrontati dall’ex nerazzurro, tra cui spicca anche un simpatico aneddoto che ha visto protagonisti lui e Ronaldo, allora compagni di squadra.

“Mi ricordo però una cosa divertente su di lui. Nel ’99 andammo a giocare una amichevole a Zurigo contro il Grassoppher, che vincemmo in rimonta per 3-5. Uno dei gol lo feci io, bellissimo, dopo aver saltato 3 avversari. Dall’altoparlante dello stadio si sente: ‘Gol dell’Inter, ha segnato Ronaldooo‘, che fece esplodere i tifosi presenti. C’erano diversi pelati in squadra, fra me, Ronaldo, Di Biagio… Salendo sul pullman Ronaldo mi fa: ‘Oh, il tuo gol era talmente bello che lo speaker pensava lo avessi fatto io!'”