Il racconto da brividi di de Jong: “Quando Nouri era in coma mi aiutò a scegliere il Barcellona”

Una delle belle notizie di oggi è stato il risveglio dal coma, dopo tre anni, di Abdelhak Nouri, giovane giocatore dell’Ajax, che era stato colpito da un ictus l’8 luglio del 2017 riportando gravi danni cerebrali, in occasione di una partita amichevole contro il Werder Brema. Un aneddoto da brividi lo ha raccontato l’ex compagno ai “Lancieri” Frankie de Jong, durante ‘De Wereld Draait Door’. L’attuale centrocampista del Barcellona ha svelato di come sia stato Nouri ad aiutarlo a scegliere i blaugrana, il tutto dopo essere finito in coma. Un giorno de Jong andò a trovare lo sfortunato Nouri in ospedale e trovò la madre di lui, seduta lì accanto: “Lei gli ha chiesto: “‘Figlio mio dove dovrebbe andare a giocare Frenkie?’ Quando poi lei ha menzionato il Barcellona lui ha alzato un sopracciglio. Fu un gesto decisivo. E’ stato un momento bellissimo. Mi ha aiutato a scegliere”.