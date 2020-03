Real-Barcellona, scintille Piqué-Sergio Ramos: “Disgustati, è il peggiore di sempre”. E arriva la replica

Real Madrid-Barcellona non è soltanto spettacolo in campo e sugli spalti, ma è tanto altro. E’ storia, fascino, è ‘esposizione’ di stelle, è la spasmodica attesa della gara e l’acceso post. Sì, perché proprio questo è stato ad animare il finale di match del Bernabeu, vinto dai padroni di casa per 2-0 con le reti di Vinicius e Mariano Diaz.

Scintille tra i due difensori spagnoli Piqué e Sergio Ramos. E’ il catalano a surriscaldare gli animi: “Usciamo dal Bernabeu disgustati, pensavamo di poter ottenere un buon risultato perché loro trasmettevano sensazioni negative. Quello del primo tempo è il peggior Real Madrid che abbia incontrato a casa loro. Però abbiamo perso il controllo della partita e loro ci hanno messo paura, potevamo subire gol in qualsiasi momento e alla fine quel momento è arrivato”.

Non si fa attendere la risposta del capitano dei blancos: “L’opinione di chiunque è rispettabile, ma io pagherei per vincere tutti i Clasico giocando un primo tempo così brutto come dice lui. È stato diverso il nostro atteggiamento, nella prima parte abbiamo lasciato il pallone a loro, nella seconda abbiamo deciso di andare avanti. Non so se è stato meglio o peggio, ma abbiamo deciso così. E loro avevano il controllo del pallone, ma non creavano occasioni”.