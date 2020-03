Real Madrid, tutta l’area sportiva in quarantena: c’è un positivo, si ferma anche il calcio

Così come in Italia, in cui iniziano ad aumentare i casi di sportivi positivi al Coronavirus, lo stesso sta accadendo negli altri paesi europei. Nonostante, come spiegato di recente in queste pagine, ancora si sottovaluti leggermente il problema, anche lì si cominciano ad usare le dovute precauzioni.

Sono gli eventi a costringere a farlo. Come quello che ha visto positivo un cestista della squadra di basket del Real Madrid. Si sa, la squadra di pallacanestro e quella di calcio utilizzano aree comuni nella struttura sportiva di Ciudad Deportiva. Proprio per questo, la società – come recita un comunicato di pochi minuti fa sul sito ufficiale – ha deciso di attivare tutti i protocolli atti a ridurre o prevenire altri possibili contagi nell’area sportiva. Anche la squadra di Zidane dunque, che ha sospeso gli allenamenti, si mette in quarantena. E, così come per Juventus-Lione, pure per Manchester City-Real di Champions della prossima settimana si va verso il rinvio. A questo punto, la Uefa, non può più fare finta di niente…