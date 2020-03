Repubblica, la nuova proposta per i campionati: “si parte con l’handicap”

Campionati di calcio ad ‘handicap’. Sarebbe questa, secondo la ‘Repubblica’, l’ultima idea di Damiano Tommasi e dell’AIC per porre rimedio alla stagione attuale e allo stop obbligato dal Coronavirus. Sempre più probabile, infatti, che la stagione 2019-2020 non riprenda. I tempi sono strettissimi e si starebbe diffondendo l’ipotesi di annullare i campionati e ripartire direttamente con la nuova stagione al termine dell’emergenza. Ecco quindi la proposta di Tommasi: chiudere qui la stagione e ricominciare l’anno prossimo, ma non tutti da zero, bensì con punti in più o in meno a seconda delle posizioni in classifica al momento dello stop. Solo per fare qualche esempio, Benevento, Monza e Reggina avrebbero un vantaggio notevole nei confronti delle squadre avversarie per non rendere vano il cammino fatto in questa stagione prima della sospensione. Un’idea, un’ipotesi tutta da sviluppare. Ma ancora regna l’incertezza.