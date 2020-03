“Non reputo Lautaro Martinez un grande giocatore, non mi entusiasma”: stoccata all’argentino

“Lautaro Martinez? Non lo reputo un grande giocatore, non mi entusiasma. Ma il fatto che lo voglia Messi, forse mi fa pensare che io sbagli. Quindi accetterei la cessione, anche al costo di clausola”. A parlare così, ai microfoni di TMW Radio, durante ‘Maracanà’, è l’ex calciatore e opinionista Vincenzo D’Amico.

Anche altri gli argomenti affrontati: “Come chiudere il campionato? Se sarà possibile, io preferirei concluderlo sul campo. Magari giocando ad oltranza, con i calciatori che faranno meno ferie. Gravina? Abbiamo sprecato qualche anno prima di arrivare a lui. Se avessimo trovato prima un presidente come lui, le cose sarebbero andate diversamente. Contratti oltre il 30 giugno? Il barcone ha bisogno che si remi tutti dalla stessa parte. Il sacrificio va chiesto a tutti. Non capisco quale problema ci sarebbe ad andare oltre il 30 giugno nel giocare. Si prolungano i contratti e basta. Non credo ci siano giocatori che si rifiutino di giocare. Credo che alla fine servirà buonsenso da parte di tutti. Ma voglio capire cosa succederà dopo. Il giocatore dirà ok alla riduzione ora, ma magari chiedendo assicurazioni per gli anni a venire”.