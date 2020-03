“Ringrazio Gesù per avermi fatto vedere Totti”, parole sorprendenti da parte di un ex Roma

Un rapporto non certo idilliaco quello tra Luciano Spalletti e Francesco Totti, specialmente negli ultimi tempi dell’avventura romanista. A margine dell’inaugurazione della settima edizione del Corso di Team Manager all’università LUISS, Spalletti ha espresso parole di elogio, mettendo di fatto fine al braccio di ferro con l’ex giocatore: “Io mi ritengo fortunatissimo perchè ho avuto la possibilità di vedere Totti anche durante gli allenamenti e non solo le partite come voi. Oltre ai goal che avete visto in partita ce ne sono stati molti di più negli allenamenti. E ringrazio lui prima di tutti per avermeli fatti vedere. Facciamo che si ringrazia anche Gesù per averci concesso questa cosa qui”. Parole sorprendenti, ma ogni rancore sembra sopito.