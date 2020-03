“Rinvio Serie A per un mese e si recupera a giugno, Europei nel 2021”: l’indiscrezione sui campionati

“Tira aria di sospensiva per i campionati fino al 3 aprile. Se il Consiglio Federale martedì opterà per questa soluzione, la Lega di #SerieA chiederà all’#UEFA di far slittare Euro2020 di un paio di settimane o al 2021. In quel caso la A si giocherebbe nel mese di giugno. #CoVid19″. Questo il tweet del giornalista Nicolò Schira. In attesa di notizie ufficiali in seguito al Consiglio Federale di martedì, è questa l’indiscrezione sui campionati per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Quella proposta da Schira, un’altra delle varie ipotesi sul piatto. Rinvio dei campionati per un mese e conseguentemente di Euro 2020, anche al prossimo anno. Di seguito il tweet.