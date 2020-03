Risultati Europa League, ottavi: Manchester United e Basilea ipotecano i quarti di finale [FOTO]

Risultati Europa League, ottavi – Nonostante l’emergenza Coronavirus, si sono giocate alcune partite valide per gli ottavi di finale di Europa League, la competizione entra sempre più nel vivo ma la situazione è incerta per l’epidemia. Sono state rinviate due gare: si tratta di Siviglia-Roma e Inter-Getafe. Ipotecano la qualificazione Manchester United e Basilea, doppio blitz contro LASK e Francoforte. In grande spolvero i Red Devils con Ighalo, James, Mata, Greenwood e Pereira. Si è giocata a porte aperte Basaksehir-Copenhagen, successo per i padroni di casa con un gol realizzato su rigore da Visca.

I RISULTATI

GIOVEDI’ 12 MARZO

ore 18.55

BASAKSEHIR-COPENHAGEN 1-0

FRANCOFORTE-BASILEA 0-3

LASK-MANCHESTER UNITED 0-5

ore 21

OLYMPIACOS-WOLVES 0-0

RANGERS-LEVERKUSEN 0-1

WOLSFSBURG-SHAKHTAR 0-1

RINVIATE