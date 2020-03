Risultati Serie A, 27ª giornata – Ibra si diverte, ma adesso rischia. Scandalo per l’arbitro di Marassi. La classifica aggiornata

Risultati Serie A live, 27ª giornata – Ripresa della Serie A tra alti e bassi quella post Coronavirus. La 27ª giornata si apre sabato con il disastro di Marassi: soporifero pari a reti bianche tra Genoa e Parma con la protesta dei tifosi (“era meglio in quarantena”), il rifiuto di Criscito e la rabbia dell’arbitro della sfida, che adesso rischia la radiazione per aver lasciato il campo prima della fine. In serata la Juve sbanca Bologna con la complicità di Orsolini, il solito Ronaldo ed Higuain. Sarri, in pratica, ringrazia Alitalia e allunga in vetta sulla Lazio, raggiunta nel finale sul pari da un’Atalanta mai doma: finisce 2-2. “Fatal Verona” per il Napoli, che perde 2-0 al Bentegodi e si fa agganciare dal Milan. E’ Ibra show al Via del Mare, ma adesso lo svedese rischia la lunga squalifica per aver minacciato i difensori leccesi alla ricerca del gol: sarà la prova tv a decidere. Tutto facile per l’Inter contro il Sassuolo grazie a(lla)… Barella, mentre alla Roma basta Dzeko contro la Samp nel posticipo serale. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.

Sabato 28 marzo

ore 18

Genoa – Parma: 0-0

ore 20.45

Bologna – Juventus: 1-2

Domenica 29 marzo

ore 12.30

Lecce – Milan: 1-3

ore 15.00

Verona – Napoli: 2-0

Spal – Cagliari: 0-0

Torino – Udinese: 1-0

Fiorentina – Brescia: 2-0

Atalanta – Lazio: 2-2

ore 18.00

Inter – Sassuolo: 3-0

ore 20.45

Roma – Sampdoria: 1-0

LA CLASSIFICA

JUVENTUS 66 LAZIO 64 INTER 57 ATALANTA 49 ROMA 48 NAPOLI 39 MILAN 39 VERONA 38 PARMA 36 BOLOGNA 34 CAGLIARI 33 FIORENTINA 33 SASSUOLO 32 TORINO 30 UDINESE 28 SAMPDORIA 26 GENOA 26 LECCE 25 SPAL 19 BRESCIA 16

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.