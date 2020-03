Risultati Serie A live, 26ª giornata: si gioca Lecce-Atalanta, la classifica aggiornata

Risultati Serie A live, 26ª giornata – La giornata del campionato di Serie A è condizionata dall’emergenza Coronavirus, alcune partite sono state rinviate. Tra queste ci sono Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juve-Inter. In programma dunque appena 5 partite. La prima ha visto il successo della Lazio contro il Bologna, 2-0 il risultato finale e la squadra di Simone Inzaghi si porta momentaneamente in testa alla classifica. In serata il Napoli ha battuto 2-1 il Torino. Domani alle 18 trasferta della Roma contro il Cagliari, lunedì la Sampdoria contro il Verona.

Risultati Serie A live, 26ª giornata:

Sabato 29 febbraio

ore 15

ore 18

UDINESE-FIORENTINA RINVIATA

ore 20.45

Domenica 1 marzo

ore 12.30

MILAN-GENOA POSTICIPATA

ore 15

LECCE-ATALANTA 2-2 (18′ aut.Donati, 23′ Duvan Zapata, 29′ Saponara, 40′ Donati)

PARMA-SPAL RINVIATA

SASSUOLO-BRESCIA RINVIATA

ore 18

CAGLIARI-ROMA

ore 20.45

JUVENTUS-INTER RINVIATA

Lunedì 2 marzo

ore 20.45

SAMPDORIA-VERONA

LA CLASSIFICA