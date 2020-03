Rivoluzione Milan, saltano tre teste: svolta anche sul nome del prossimo allenatore

L’ennesima stagione deludente è destinata a portare ad una nuova rivoluzione in pochi anni. Stiamo parlando del Milan, pronte a saltare tre teste, ed in più arriva la svolta anche sul nome del futuro allenatore (a partire dalla prossima stagione). Nonostante un buon rendimento da gennaio in poi, i risultati non sono stati di certo all’altezza dei rossoneri (almeno per un club così importante). La dirigenza ha individuato i responsabili del disastro e sono in arrivo i provvedimenti con tre teste pronte a saltare. Si tratta di: Boban, Maldini e Massara. Mentre resta salda la posizione di Hendrik Almstadt, il braccio destro di Ivan Gazidis. Tutti i poteri sarebbero in mano di quest’ultimo che starebbe valutando diversi ribaltoni anche dal punto di vista tecnico. Il lavoro dell’allenatore Stefano Pioli è stato comunque buono, ma non all’altezza delle aspettative. Per questo motivo sarebbe stato individuato già il sostituto: Ralf Rangnick. Il tedesco rappresenta un’idea affascinante e che potrebbe trovare conferma entro le prossime settimane.