Ronaldinho finisce nei guai: l’ex Milan arrestato in Paraguay! [DETTAGLI]

Ronaldinho finisce nei guai: l’ex calciatore di PSG, Barcellona e Milan è infatti stato arrestato in Paraguay. Si trova in stato di fermo insieme al fratello Roberto de Assis. Motivo? I due sono stati trovati in possesso di passaporti falsi. Si erano recati sul posto per presentare un programma di assistenza sanitaria per bambini accessibile gratuitamente.

E’ il Ministro degli Interni del Paraguay, Euclides Acevedo, a chiarire la situazione ai microfoni della radio locale AM 1080: “Ronaldinho ha un passaporto falso. Questo è un crimine ed è per questo che è stato ordinato il suo arresto. Rispetto la sua popolarità sportiva, ma la legge deve essere rispettata, indipendentemente da chi sei”. I due fratelli adesso sono sotto sorveglianza degli agenti al Resort Yacht & Golf Club Paraguayo.