“Ronaldo? Non vi è alcuna possibilità di infezione. Sia lui che la famiglia sono asintomatici”

Cristiano Ronaldo non tornerà in Italia. Il calciatore della Juventus è andato in Portogallo per far visita alla madre, vista la pausa dei campionati, ma ci rimarrà per un po’. Il compagno Rugani è infatti risultato positivo al Coronavirus e CR7 non si muoverà da Madeira. La paura di tanti è che, in caso di contagio, possa importare casi in Portogallo. Ma a far chiarezza ci pensa il presidente del governo regionale di Madeira, Miguel Albuquerque, che in conferenza stampa ha detto: “Non posso parlare di questa questione per motivi di protezione dei dati, ma voglio dire che la situazione è stata adeguatamente analizzata ed è, in questo momento, garantito che non vi è alcuna possibilità di infezione”. Pedro Ramos, segretario regionale alla Sanità, ha aggiunto: “Sia l’atleta che la sua famiglia sono asintomatici”.