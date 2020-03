Ah, ma allora anche Ronaldo ha ‘sgarrato’ col cibo: “Una volta mi chiese di fermarmi al Mc Donald’s”

Tra i segreti dei successi di Cristiano Ronaldo in campo ci sono anche quelli legati al suo severissimo regime alimentare. Mangiare sano, oltre ovviamente a tanto sport e il giusto riposo. Ma anche CR7 è un essere umano e anche lui ha ‘sgarrato’. E ci mancherebbe. A raccontare un aneddoto in tal senso è l’ex compagno Wayne Rooney.

In un’intervista al Times, l’inglese ha svelato un episodio di quando i due giocavano insieme al Manchester United: “Con Cristiano – dice – quando sono arrivato allo United, di solito andavamo insieme alle partite e agli allenamenti. Ricordo che una notte prima di una gara si è fermato al McDonald’s perché voleva un Big Mac. Stava cercando di prendere peso perché era molto magro. Stava guidando la macchina e ci siamo dovuti fermare per strada per comprare un Big Mac”.