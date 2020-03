Rugani e consorte positivi, ma la Persico è incinta ed ha paura: “Non riesco nemmeno a parlarne”

Il suo fidanzato, il difensore della Juventus Rugani, è stato il primo calciatore di Serie A a risultare positivo al Coronavirus. Dopo i primi test negativi effettuati su di lei, ha però poi scoperto qualche giorno fa di aver contratto il virus, probabilmente dal compagno. Adesso Michela Persico è incinta e non nasconde di avere anche un po’ di paura.

“Non riesco ancora nemmeno a parlarne – rivela a ‘Chi‘ – Ma al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita“.