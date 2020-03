“Russia, Putin libera 500 leoni in strada per far rispettare quarantena”, la bufala che sta facendo il giro del web

E va bene che non si deve uscire di casa per nessun motivo, e va bene che Putin è un personaggio abbastanza autoritario, e va bene pure che voglia adottare misure ancora più dure rispetto ad altri paesi, ma liberare 500 leoni in strada per far rispettare la quarantena sembra un tantino esagerato. E infatti non è vero. Circola da ormai qualche ora sul web l’immagine di un leone completamente libero per strada. Notizia di Rai News 24: “ULTIM’ORA – Russia rilascia 500 leoni per strada per garantire rispetto quarantena”.

Niente di più falso. Quella foto, infatti, è in realtà uno screen modificato. L’immagine è reale, ma la notizia in basso assolutamente no. Riguarda purtroppo un’altra situazione non certo tranquilla che stanno vivendo in Sudafrica. Specie animali private del loro habitat e costrette ad arrivare fino al centro di Johannesburg per cercare cibo, creando il panico tra la popolazione. Se quell’immagine è vera e la motivazione purtroppo non bella, però, allo stesso tempo i cittadini russi possono stare tranquilli. Niente leoni in strada. Ma con Putin si scherza comunque poco, quindi: state a casa.