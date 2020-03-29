Ex portiere positivo al Coronavirus, la moglie: “è ricoverato in ospedale” [NOME e DETTAGLI]

Aumentano i casi positivi al Coronavirus, anche legati al mondo del calcio. L’ultimo è stato Rustu Recber, 46 anni ed ex portiere di Fenerbahce, Barcellona e Besiktas. In Turchia è una vera e propria leggenda. Ad aggiornare sulle sue condizioni è la moglie, attraverso un posto pubblicato su Instagram.
“Vorrei darvi altre buone notizie condividendo la verità nel modo più trasparente, ma purtroppo mio marito Rustu è stato ricoverato in ospedale con la diagnosi di Covid-19. La mia unica richiesta è che le persone possano essere un po’ più coscienziose e rispettose in questo processo: nei test che abbiamo fatto, i miei figli sono negativi e solo mio marito è risultato positivo. Per questo motivo siamo a casa e non c’è permesso di andare in ospedale. In effetti, la cosa più difficile è non stare con lui in questo momento. Si è affidato ad Allah prima e poi ai medici turchi, sperando che passi tutto questo”.
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İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin . Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli….#sengüçlüsünRR