Ex portiere positivo al Coronavirus, la moglie: “è ricoverato in ospedale” [NOME e DETTAGLI]

Aumentano i casi positivi al Coronavirus, anche legati al mondo del calcio. L’ultimo è stato Rustu Recber, 46 anni ed ex portiere di Fenerbahce, Barcellona e Besiktas. In Turchia è una vera e propria leggenda. Ad aggiornare sulle sue condizioni è la moglie, attraverso un posto pubblicato su Instagram.

“Vorrei darvi altre buone notizie condividendo la verità nel modo più trasparente, ma purtroppo mio marito Rustu è stato ricoverato in ospedale con la diagnosi di Covid-19. La mia unica richiesta è che le persone possano essere un po’ più coscienziose e rispettose in questo processo: nei test che abbiamo fatto, i miei figli sono negativi e solo mio marito è risultato positivo. Per questo motivo siamo a casa e non c’è permesso di andare in ospedale. In effetti, la cosa più difficile è non stare con lui in questo momento. Si è affidato ad Allah prima e poi ai medici turchi, sperando che passi tutto questo”.