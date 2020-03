“Non so perché, ma i calciatori pare abbiano una corsia preferenziale per i tamponi, una cosa assurda. Non ho la più pallida idea del perché il tampone lo facciano ad alcuni calciatori e ad alcuni medici no”. Sono le parole di Matteo Salvini a 7Gold, ad ‘Aria pulita’. Il leader della Lega è così tornato sulla polemica relativa ai tamponi effettuati a tantissimi calciatori.