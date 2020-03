Sampdoria, in ballo 23 milioni di euro: come il Coronavirus può condizionare il mercato

L’emergenza Coronavirus sta influenzando moltissimo anche il mondo del calcio, si preannunciano mesi caldissimi per i problemi anche dal punto di vista economico. L’epidemia condizionerà pesantemente anche le strategie di calciomercato, sta valutando attentamente la situazione anche la Sampdoria, il club blucerchiato dovrà sciogliere diversi nodi riguardante la questione prestiti. Secondo quanto il ‘Secolo XIX’ ci sono in ballo circa 23 milioni di euro, la pandemia infatti mette a serio rischio gli acquisti definitivi da parte di Celta Vigo e Parma di Murillo e Caprari, rispettivamente per 14 e 9 milioni. Ovviamente le operazioni in entrata saranno una conseguenza di quelle in uscita.