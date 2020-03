Sampdoria-Verona 2-1, le pagelle di CalcioWeb – Quagliarella ribalta Zaccagni, tre punti d’oro per Ranieri

Sampdoria-Verona, le pagelle di CalcioWeb – Vittoria per la Sampdoria sul Verona. I blucerchiati rimontano e portano a casa i 3 punti. Prima frazione intensa e con diverse occasioni. Il primo squillo è di Di Carmine, colpo di testa parato da Audero. La Samp risponde con i due attaccanti ma sia Quagliarella che Gabbiadini vengono fermati da Silvestri. Amrabat sfiora il jolly con un destro dalla distanza sul quale Audero è quasi miracoloso. Ma il gol della squadra di Juric è nell’aria e arriva qualche minuto dopo: Lazovic mette in mezzo di destro e Zaccagni beffa tutti sbucando sul secondo palo. Nella ripresa è il Verona a partire meglio e ad avere l’occasione per chiudere il match con Di Carmine, salva la difesa della Samp. La squadra di Ranieri si risveglia nella parte finale del match. Tonelli svetta di testa ed impegna Silvestri. Quagliarella batte il portiere del Verona da pochi passi e pareggia i conti al minuto 77. Pochi minuti dopo l’arbitro Valeri viene richiamato dal VAR ed assegna un calcio di rigore ai blucerchiati. Dagli 11 metri si presenta ancora Quagliarella che non sbaglia e firma il sorpasso. Nel finale arriva il rosso a Linetty, poi rettificato dal VAR con Valeri che estrae il giallo, correggendo la sua decisione.

Sampdoria-Verona, le pagelle di CalcioWeb

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 7; Bereszynski 5.5, Tonelli 6, Yoshida 6, Augello 5; Depaoli 6, Vieira 5.5 (61′ Linetty 5), Ekdal 6, Jankto 6; Quagliarella 7.5 (90′ Thorsby sv), Gabbiadini 5.5 (61′ Bonazzoli 6.5).

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Rrahmani 6, Gunter 6.5, Dawidowicz 6; Adjapong 6, Amrabat 6 (88′ Salcedo sv), Pessina 6, Lazovic 6.5; Zaccagni 6.5, Verre 6 (72′ Badu 5.5); Di Carmine 5.5 (80′ Pazzini sv).