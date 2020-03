Scandalo Icardi, la sorella Ivana fa sesso in tv a ‘L’Isola dei famosi”: il VIDEO ripreso dalle telecamere

L’emergenza Coronavirus non ha fermato i reality in Spagna, in particolar modo sta continuando ad andare in onda l’edizione de ‘L’Isola dei Famosi”. Il programma però è finito nella bufera, sesso in diretta per Ivana Icardi (sorella dell’attaccante del Psg). Le telecamere hanno ripreso le effusioni tra la ragazza ed un altro concorrente, Hugo Sierra. Anche la scorsa edizione si è verificato un episodio simile, con il rapporto tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan. Adesso questo nuovo scandalo, Ivana e Hugo erano a conoscenza della presenza delle telecamere, ma non sono riusciti a frenare la passione. Il video ovviamente in poche ore ha fatto il giro del web ed è diventato virale. In basso ecco le immagini da bollino rosso.