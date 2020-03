Sconcerti: “Come combattere la noia? Io ho comprato una Play Station e gioco a distanza coi miei nipoti”

Un appello sicuramente non banale. In tempi di quarantena, non è facile trovare dei passatempi utili a combattere la noia. Il giornalista Mario Sconcerti, però, ha la soluzione. Durante ‘Maracana’, su TMW Radio, parlando dell’emergenza Coronavirus ha anche risposto ad una domanda del genere.

“Fate quello che non avete mai fatto – dice – Fate qualcosa in più. Io mi sono comprato una Playstation e gioco a distanza con miei nipoti. Con la tecnologia non c’entro niente ma ci sto provando, anche con il karaoke. La cosa che soffro di più è la mancanza di libertà personale. È difficile non poter uscire per una passeggiata. Un altro consiglio che do è quello di scrivere le impressioni e le diversità che sentite e i pensieri che fate su questo mondo che sta cambiando”.