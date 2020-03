Sconcerti critica pesantemente Higuain: “Ha fatto una cosa fuorilegge, da denuncia. E anche la Juve è complice”

Il gesto di Higuain, volato in Argentina dalla madre malata violando la quarantena, ha scatenato reazioni contrastanti. Il giornalista Mario Sconcerti ne ha parlato a Tmw Radio: “Higuain ha fatto une cosa fuorilegge anche se probabilmente nelle sue condizioni lo avrei fatto anche io. Ma ci sono due problemi: lui rompe la quarantena e viola la legge, quindi va denunciato. Il fatto di aver avuto il tampone negativo non vuol dire nulla. Sento dire che la Juve ha dato il permesso. Quale? Quello di aver violato una legge italiana? Se lo ha fatto, la Juve è complice e quindi va denunciata anche la Juve, nel caso avesse fatto questo. C’è stato un atto legittimo ma che va contro il destino di tutti. Tutti siamo rinchiusi in casa e vorremmo uscire. Non ci sono giustificazioni. C’è la violazione di una legge e la Juve farebbe bene a dissociarsene”.