Sconcerti non le manda a dire: “dove sono Conte e Ronaldo? Perché sono scomparsi di fronte al dramma?”

E’ al momento impossibile sbilanciarsi sulla ripresa del campionato di Serie A, ci sono notizie contrastanti sul massimo torneo italiano. Ha parlato della situazione Mario Sconcerti, il giornalista sportivo ha anche lanciato qualche frecciata in un’intervista a calciomercato.com.

IL CAMPIONATO – “Vorrei essere molto chiaro. Non concepisco tutte queste discussioni sul calendario. In realtà non c’è un calendario più chiaro di questo. Si torna a giocare quando saremo guariti. Stop. Nessuno lo sa. Ma è così. Poi quando saremo tutti guariti allora la Lega Serie A e il Ministro dello Sport si chiuderanno per una settimana in una stanza e solo allora faranno il calendario. C’è una sola verità: in questo momento non c’è calcio”,

IL TAGLIO DEGLI STIPENDI DELLA JUVENTUS – “L’impressione mia è che sia stata fatta una grande operazione tecnica, di bilancio. La Juventus ha posticipato i pagamenti. Hanno tolto 90 milioni dal bilancio e ne pagheranno 70-75 durante la prossima stagione. Hanno preso due piccioni con una fava. Ripeto: credo sia un’operazione che resta straordinaria ma anche straordinariamente astuta, c’è molto poco di eroico”.

“In questo momento mi colpisce molto l’assenza delle grandi stelle del nostro calcio. Vorrei che i tifosi se ne ricordassero. Dov’è Conte? Dov’è Ronaldo? Dove sono i nostri santini della domenica? Mi sarei aspettato che i grandi nomi del calcio italiano avessero partecipato di più a questo dibattito, raccontando la quotidianità ma anche le attese di un altro calcio. Mi sarei aspettato che i nostri grandi personaggi avessero buttato una mollica di pane. Invece niente. In gran parte si sono sfilati”.