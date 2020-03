“Senza Ibrahimovic c’è un’atmosfera migliore”, l’attacco diretto allo svedese

Al Milan, sembra evidente, “l’effetto Ibra” pare aver portato gli effetti sperati. O così è dall’esterno, almeno. Siamo così sicuri che i compagni siano felici di avere lo svedese in squadra? Non lo sappiamo. Di certo, però, Sebastian Lletglet era tutt’altro che contento. Il centrocampista statunitense dei Los Angeles Galaxy, infatti, si confessa al ‘BSI: The Podcast’: senza Ibrahimovic in spogliatoio, adesso, è una liberazione.

“Di certo – dice – adesso nello spogliatoio c’è un’atmosfera migliore. E con il tempo possiamo costruire una vera chimica di squadra. Prima non eravamo liberi, era una situazione molto frustrante. A volte ti veniva voglia di mollare tutto e di lasciare il campo. Giocare contro Ibrahimovic è difficile, ma giocarci assieme lo è ancora di più”.