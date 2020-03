Serie A in estate? Ecco il nuovo calendario: si giocherebbe a giugno e luglio

Momenti drammatici quelli vissuti dall’Italia per via del Coronavirus. Ultimi giorni quantomeno incoraggianti dal punto di vista dei contagi, leggermente in flessione. Non decresce, purtroppo, il numero delle vittime. In una situazione del genere è difficile pensare al calcio. Ma le recenti liti tra chi vuole portare a termine a tutti i costi la stagione di Serie A (Lotito) e chi no (praticamente tutti gli altri) hanno riportato alla luce ipotesi circa il calendario. Si era parlato in passato di inizio maggio, previsione troppo ottimistica. Poi si era posticipata tale ipotesi alla fine dello stesso mese, anche qui con qualche dubbio. Azzardare in questo momento serve a poco. Non sappiamo quando e come ne usciremo. Ma l’ipotesi più realistica sembra essere quella di riprendere a giocare ad inizio giugno. Un tour de force, con turni infrasettimanali, per far sì che la stagione possa avere dei verdetti. Le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina a ‘Radio Marte’ (“Proveremo a fare il massimo per giocare anche a costo di chiedere il supporto di Uefa e Fifa, di andare oltre il 30 giugno quindi sfruttando anche luglio e agosto”) fanno presagire questo scenario. Dichiarazioni ribadite e implementate con quelle a ‘Sky’: “L’ipotesi è arrivare fino al 30 luglio con ripartenza del campionato nel mese di maggio. Vogliamo dare priorità assoluta al valore della competizione sportiva, vorremmo arrivare a definire gli organici sul campo. L’ipotesi di passare ad una Serie A a 22 squadre dovrebbe confrontarsi con un campionato che probabilmente partirà già in ritardo e dovrà comunque finire a maggio 2021 per l’Europeo: mi apparirebbe cosa schizofrenica avere l’esigenza di giocare meno partite e fare una A con 22 squadre. Sarebbe un campionato ingestibile”.

Anche se in piena pandemia è complicato fare date, un’ipotesi di calendario vedrebbe il via il 3 giugno, con partite infrasettimanali e nel weekend, per concludersi il 12 luglio. Resterebbe da sciogliere il nodo delle 4 gare del 25° turno non disputate (Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Torino-Parma). Per quest’ultimo caso ci sarebbe l’ ipotesi 31 maggio. Ecco dunque come potrebbe ripartire e conoscere una fine il campionato di Serie A 2019-2020.

RECUPERI 25ª GIORNATA (31 MAGGIO)

Verona – Cagliari

Atalanta – Sassuolo

Inter – Sampdoria

Torino – Parma

27ª GIORNATA (3-4 GIUGNO)

Genoa – Parma

Verona – Napoli

Bologna – Juventus

Spal – Cagliari

Torino – Udinese

Lecce – Milan

Fiorentina – Brescia

Atalanta – Lazio

Inter – Sassuolo

Roma – Sampdoria

28ª GIORNATA (6-7 GIUGNO)

Lazio – Fiorentina

Brescia – Genoa

Sampdoria – Bologna

Juventus – Lecce

Sassuolo – Verona

Udinese – Atalanta

Napoli – Spal

Cagliari – Torino

Milan – Roma

Parma – Inter

29ª GIORNATA (10-11 GIUGNO)

Fiorentina – Sassuolo

Torino – Lazio

Genoa – Juventus

Spal – Milan

Bologna – Cagliari

Atalanta – Napoli

Verona – Parma

Lecce – Sampdoria

Roma – Udinese

Inter – Brescia

30ª GIORNATA (13-14 GIUGNO)

Cagliari – Atalanta

Napoli – Roma

Juventus – Torino

Sassuolo – Lecce

Parma – Fiorentina

Brescia – Verona

Sampdoria – Spal

Inter – Bologna

Lazio – Milan

Udinese – Genoa

31ª GIORNATA (17-18 GIUGNO)

Torino – Brescia

Fiorentina – Cagliari

Verona – Inter

Milan – Juventus

Lecce – Lazio

Genoa – Napoli

Roma – Parma

Atalanta – Sampdoria

Bologna – Sassuolo

Spal – Udinese

32ª GIORNATA (20-21 GIUGNO)

Juventus – Atalanta

Parma – Bologna

Fiorentina – Verona

Cagliari – Lecce

Napoli – Milan

Brescia – Roma

Udinese – Sampdoria

Lazio – Sassuolo

Genoa – Spal

Inter – Torino

33ª GIORNATA (24-25 GIUGNO)

Atalanta – Brescia

Sampdoria – Cagliari

Lecce – Fiorentina

Torino – Genoa

Roma – Verona

Spal – Inter

Sassuolo – Juventus

Udinese – Lazio

Bologna – Napoli

Milan – Parma

34ª GIORNATA (27-28 GIUGNO)

Verona – Atalanta

Milan – Bologna

Roma – Inter

Juventus – Lazio

Genoa – Lecce

Parma – Sampdoria

Cagliari – Sassuolo

Brescia – Spal

Fiorentina – Torino

Napoli – Udinese

35ª GIORNATA (1-2 LUGLIO)

Atalanta – Bologna

Lecce – Brescia

Lazio – Cagliari

Inter – Fiorentina

Sampdoria – Genoa

Torino – Verona

Udinese – Juventus

Sassuolo – Milan

Parma – Napoli

Spal – Roma

36ª GIORNATA (4-5 LUGLIO)

Milan – Atalanta

Roma – Fiorentina

Genoa – Inter

Verona – Lazio

Bologna – Lecce

Brescia – Parma

Juventus – Sampdoria

Napoli – Sassuolo

Spal – Torino

Cagliari – Udinese

37ª GIORNATA (8-9 LUGLIO)

Parma – Atalanta

Fiorentina – Bologna

Lazio – Brescia

Sassuolo – Genoa

Cagliari – Juventus

Udinese – Lecce

Sampdoria – Milan

Inter – Napoli

Torino – Roma

Verona – Spal

38ª GIORNATA (11-12 LUGLIO)

Milan – Cagliari

Spal – Fiorentina

Genoa – Verona

Atalanta – Inter

Napoli – Lazio

Lecce – Parma

Juventus – Roma

Brescia – Sampdoria

Bologna – Torino

Sassuolo – Udinese