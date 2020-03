Sono stati definiti date e orari dei sei recuperi della ventiseiesima giornata di Serie A, che dovrebbero andare in scena nel weekend. Tutte le gare si giocheranno, ovviamente, a porte chiuse per via del decreto governativo sul Coronavirus. Nessuna partita al sabato, un posticipo di lunedì. Ecco il programma completo:

DOMENICA 8 MARZO

Parma-Spal ore 12.30

Milan-Genoa ore 15

Sampdoria-Verona ore 15

Udinese-Fiorentina ore 18

Juventus-Inter ore 20.45