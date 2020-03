Serie C, ansia Coronavirus: tesserato a contatto con un contagiato, sospesi tutti gli allenamenti

L’emergenza Coronavirus continua a stravolgere il mondo del calcio, dalla Serie A alle categorie minori. In Serie C, al momento, si sta giocando regolarmente soltanto nel girone meridionale. Nel girone B c’è una squadra, il Reggio Audace (la Reggiana), che ha comunicato anche la sospensione degli allenamenti in via cautelativa fino al 5 marzo. Motivo? Un tesserato della squadra è entrato a contatto con un contagiato. Di seguito la breve nota della società.

“Reggio Audace F.C. comunica che l’attività sportiva della prima squadra è cautelativamente sospesa fino a Giovedì 5 Marzo per il contatto di un tesserato con una persona che presenta sospetta sintomatologia Covid-19. La società resta in attesa degli esiti degli esami d’accertamento per stabilire, in seguito, modi e tempi per la ripresa degli allenamenti”.