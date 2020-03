Serie C, Ghirelli: “Possibilità che i playoff vengano annullati? Al momento sì”

Tutto il calcio italiano si è fermato a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche la Serie C, dunque, che a differenza della A avrebbe molto più tempo per recuperare. Innanzitutto per un minor numero di partite rimanenti (nel girone C addirittura soltanto 8) e poi perché non ci sono incombenze di calendario legate ad altri eventi o competizioni. Proprio per questo, già qualche giorno fa Ghirelli ha parlato di “richiesta fino al 30 giugno”. Adesso, il numero uno della Lega Pro è tornato a parlare del futuro dei campionati, affrontando nel dettaglio la questione playoff. Queste le sue parole a TuttoBari.

“E’ giusto che i campionati siano stati sospesi, come tutte le altre attività del Paese, poi bisognerà vedere cosa succede. Secondo me, così come quando riprenderanno le aziende, i negozi e tutte le altre attività del Paese, noi abbiamo l’obbligo di portare a compimento il campionato. Una cosa però deve essere certa. Noi dobbiamo lavorare per portare a termine il campionato e che ci siano promozioni e retrocessioni. Questo per un semplice motivo: il campionato ha avuto e avrà un suo svolgimento, chi ha lavorato bene deve essere promosso e chi ha avuto una stagione complicata deve cedere il guanto a quelle società che hanno vinto la Serie D”.

“Possibilità annullamento playoff? Al momento attuale sì. Per noi concludere il campionato vuol dire terminare i play-off. Dopo di che ci sarà il consiglio federale lunedì 23, che dovrà rivedere e valutare tutte le proposte che le leghe fanno, essendo la Federcalcio il dominus dal punto di vista della questione dei campionati. Credo che il presidente Gravina sia intenzionato a rispettare la conclusione di questo campionato. Ripeto, la nostra volontà è quella di riprendere il campionato e portarlo a conclusione”.