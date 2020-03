Coronavirus, la confessione del calciatore: “Sette giorni di isolamento in Italia, inizio a perdere la testa”

Continuare ad allenarsi, giocare ai videogames, leggere, cucinare, stare con la famiglia, guardare film. Abbiamo visto tutte queste cose negli ultimi giorni, quelli dell’isolamento per via del Coronavirus. E c’è chi, dopo una settimana chiuso in casa, ha già perso la testa. Si tratta del centrocampista della Roma Gonzalo Villar, che ha pubblicato una Instagram Story in cui palleggia con un rotolo di carta igienica. A corredo del VIDEO una didascalia eloquente: “Sette giorni di isolamento in Italia, inizio a perdere la testa“.