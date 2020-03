Si gioca anche con il Coronavirus, c’è l’ombra del calcioscommesse: nel mirino una partita finita 1-5

Il mondo del calcio si è fermato. O quasi. In alcuni posti, infatti, le squadre continuano a scendere in campo. Stiamo parlando di Nicaragua, Burundi e Bielorussia. E questo non ha solo aspetti positivi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ questo favorisce la criminalità organizzata nel truccare le partite. In Ucraina si stanno giocando match per le categorie inferiori, alcune partite sono finite sotto la lente d’ingrandimento. Francesco Baranca, capo etico della Federcalcio ucraina, ha parlato al giornale tedesco Welt: “Le manipolazioni al momento sono gigantesche, non ho mai visto nulla del genere”.

Una partita che ha suscitato dubbi è quella tra l’FC Berdyansk e l’SC Tavriy. La gara si è conclusa sul risultato di 1-5 (0-0 all’intervallo). “Molte agenzie di scommessa mi hanno detto di aver ricevuto puntate esattamente su questo andamento – ha spiegato Baranca –. Abbiamo contattato le due società ma i presidenti ci hanno assicurato che non ne sanno nulla”.