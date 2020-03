“Siete fessacchiotti ricchi”, attacco durissimo ai calciatori sull’emergenza Coronavirus

Un argomento molto caldo sul calcio italiano è quello che riguarda il taglio degli stipendi dei calciatori, aspetto fondamentale per mantenere in vita alcuni club. La prima ad attuare questa politica è stata la Juventus, mentre per le altre squadre sono in corso delle valutazioni, ma soprattutto si aspettano notizie sulla ripresa dei tornei.

Lo psichiatra Alessandro Meluzzi, in una conversazione con l’Adnkronos ha lanciato bordate ai calciatori. “Sta montando l’insofferenza, che poi forse sfocerà in rabbia, nei confronti dei calciatori e del loro comportamento in questa emergenza. Sono sempre stati visti come eroi, tranne nelle fasi di emergenza. E questa lo è. Nella storia millenaria dei panem et circenses tutto va bene finché dimensione tragica e ludica della vita sono in equilibrio. Adesso c’è uno squilibrio verso la dimensione tragica. Quando si vede il comportamento di persone come gli infermieri che guadagnano 1.600 euro al mese e lo si confronta con quelli dei ragazzotti plurimilionari che giocano a palla, l’insofferenza monta e credo che possa ance sfociare in rabbia”.

“Sta prendendo piede un ridimensionamento della figura mitica del calcio. È un palloncino che si sgonfia e riguarda tutti, atleti, “mister”, tifosi stessi. Si sta cominciando a capire che si tratta in fin dei conti, di fessacchiotti ricchissimi che devono tutto alla rincorsa di un pallone. In contesti normali che passino per degli eroi può starci. Si gioca e quindi giochiamo a sognare. Ma in un contesto come questo non si scherza più”.