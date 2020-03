Spadafora annuncia: “Martedì la decisione della Lega sulla Serie A. Calcio troppo fisico per disputarlo”

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è intervenuto a “Quelli che il calcio”, per spiegare come la Serie A sia a rischio sospensione e che la decisione arriverà martedì. “C’è questa possibilità. Martedì arriverà la decisione della Lega riguardo il campionato. Bisogna rispettare le regole, perché nessuno vuole un caso di contagio anche in Serie A per poi dover prendere provvedimenti. Il mio è un appello anche ai calciatori: parliamo di un tema molto delicato, il mondo del calcio non può andare avanti rischiando il contagio”.

Poi un’ulteriore presa di posizione: “Il Decreto del presidente del Consiglio consente di giocare a porte chiuse, ma l’evoluzione della situazione del Coronavirus è continua. Il calcio è un gioco troppo fisico per disputarlo, dovrebbe essere chiaro a tutti. Non bisogna anteporre questi interessi alla salute generale. La Lega Serie A ha deciso di andare avanti per questo weekend, io non condivido questa decisione“.