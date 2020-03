Cosa non ci si inventa in tempi di quarantena. Anche lo sport è mutato a causa del Coronavirus. La corsetta all’aria aperta, pur evitando assembramenti e mantenendo la giusta distanza, è consentita. Ma in tanti preferiscono allenarsi in casa, trovando dei metodi sicuramente alternativi. Come quello di due ragazzi che giocano a padel dalla… finestra. Il VIDEO ha fatto il giro del web e dei social. Eccolo in basso.