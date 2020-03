Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: calciatore fermato per bestemmia, Bologna decimato

SQUALIFICATI SERIE A – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 marzo 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA’

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato due bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

Il Giudice Sportivo delibera di sanzionare il calciatore Giulio Donati (Soc. Lecce) con la squalifica per una giornata effettiva di gara in merito alla condotta consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 16° del primo tempo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANI Mattia (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANTANDER MERELES Federico Javier (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHOUTEN Jerdy (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).