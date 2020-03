Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: provvedimenti per Inter, Genoa e Udinese

Squalificati Serie A – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 10 marzo 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA’

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara, che veniva allontanato per aver contestato l’operato arbitrale.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10,000,00

MARCHETTI Federico (Genoa): per avere, al termine della gara, urlato un’esclamazione irrispettosa al Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5,000,00

PADELLI Daniele (Internazionale): per avere, al 27° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto al Quarto Ufficiale una critica irrispettosa.