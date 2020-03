St-Etienne in finale di Coppa di Francia. Coronavirus? Macché, la reazione dei tifosi è incredibile [VIDEO]

Il St-Étienne in finale di Coupe de France grazie alla vittoria per 2-1 sul Rennes. Decisivo il gol al 94′ Ryad Boudebouz, una conclusione di sinistro dal limite dell’area che ha permesso alla squadra di Claude Puel di raggiungere l’ultimo atto della competizione per la prima volta in 38 anni. La reazione dei tifosi è stata straordinaria. Gli oltre 40 mila presenti allo stadio Geoffroy-Guichard si sono riversati in campo sommergendo in un abbraccio i giocatori, almeno quelli che non hanno avuto la prontezza di correre negli spogliatoi. Ora per concludere la favola dei “Les Verts” resta solo la finale. Avversaria quasi insormontabile, il Psg. Appuntamento per sabato 25 aprile. In basso i VIDEO del gol decisivo e dell’invasione dei tifosi del St-Etienne.